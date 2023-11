Nuova scuola Approvato il progetto. Sei milioni investiti nella struttura

Sarà bandita a fine anno la gara per la nuova scuola primaria del capoluogo che sorgerà nella frazione de La Fogliaia tra via Risorgimento, via Puccini, piazza Mameli e via Mazzini. La giunta comunale, che aveva già approvato il progetto esecutivo nel dicembre 2022, ha dovuto ora ratificare una nuova delibera per l’adeguamento dei costi al prezziario dei lavori della Toscana approvato a maggio dalla giunta regionale e l’adeguamento del capitolato di gara alla normativa introdotta dal Codice degli appalti. Modifiche che, però, non faranno variare il costo dell’opera di 6 milioni e 600mila euro. Una cifra cospicua che sarà coperta con l’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti: una determinazione dell’Area Risorse Servizi Finanziari del Comune ha dato il via ufficialmente all’iter per la richiesta. Il progetto per la nuova scuola, prevede un edificio indipendente e immerso nel verde, che comprende anche la palestra, disposto su due piani fuori terra per permettere un collegamento diretto all’area esterna senza barriere architettoniche, facilitando l’accesso ai disabili. Il nuovo plesso, 1.613 metri quadrati di superficie utile lorda con un’area esterna di 1682 metri quadrati e una palestra di 677 metri quadrati, potrà ospitare in totale 225 studenti. Sono previste, tra l’altro, 9 aule per l’attività didattica, due per quelle parascolastiche, un’aula insegnanti, una cucina ed una serie di attività complementari come la biblioteca diffusa. La palestra sarà utilizzata non solo dagli alunni della primaria ma sarà aperta per gli allenamenti e le gare delle associazioni del territorio, fuori dall’orario scolastico. Stando alle informazioni fornite dopo l’approvazione del primo progetto esecutivo i tempi stimati per l’esecuzione dei lavori, dopo l’affidamento all’impresa che si aggiudicherà la gara, sono stimati in 18 mesi.