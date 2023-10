Nuova ciclabile a Bagno a Ripoli: partono i lavori in via Belmonte

Partono in via di Belmonte i lavori per la nuova ciclabile, primo dei quattro lotti del "bici-plan" tra Antella e Ponte a Ema per un investimento di 730 mila euro da Pnrr. In questa prima fase, sarà realizzata la pista nell’area verde del Santa Maria Annunziata, dalla caserma dei carabinieri fino all’accesso ospedaliero. Poi toccherà al tratto al fianco del "Pazzagli" fino al cantiere della Variante. Il terzo lotto ricucirà su via dell’Antella le piste ciclabili in carico ad Autostrade come lavori compensativi. Il quarto e ultimo lotto sarà nel centro abitato di Ponte a Ema, tra il confine con Firenze, la passerella sul torrente e poi la Chiantigiana. "Sono 4 tessere importanti per ricucire i vari pezzi di ciclabile già realizzati e collegare i centri abitati con percorsi sicuri e lineari": commentano il sindaco Casini e l’assessore ai lavori pubblici Pignotti.

Manuela Plastina