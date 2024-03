Nuova casa dell’acqua. Arriva il secondo fontanello pubblico

Sempre più fontanelli in Mugello, grazie a Publiacqua, e a Barberino quello inaugurato ieri mattina è il secondo. Dopo la "casa dell’acqua" del capoluogo, nel giardino de La Pesa, stavolta si è scelta una frazione, quella di Galliano, per offrire, in via di Panna, questo servizio ai cittadini. A salutare l’entrata in funzione del fontanello di Galliano c’erano, tra gli altri, il sindaco Giampiero Mongatti, la vicesindaco Sara di Maio e Paolo Tagliaferri, assessore comunale all’ambiente. Con loro anche il presidente di Publiacqua Nicola Perini. L’inaugurazione a Galliano è stata anche l’occasione per fare un primo bilancio dell’utilizzo del fontanello barberinese, collocato in via Vespucci e che dal dicembre 2022 ha erogato 400 mila litri di acqua. "Tutto questo – si fa notare - per un risparmio complessivo di oltre 265 mila bottiglie di acqua da 1,5 litri non prodotte, con il risparmio per l’ambiente di oltre 9 tonnellate di plastica e oltre 50 tonnellate di CO2 e per le tasche dei cittadini di 83 mila euro".