Nuova cabina primaria a Careggi: energia e innovazione per Firenze

Firenze, 26 marzo 2025 – Una nuova infrastruttura elettrica garantirà maggiore efficienza e sostenibilità per un'ampia area di Firenze. Si tratta della cabina primaria Careggi, un progetto realizzato da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. L'investimento complessivo è di oltre 8 milioni di euro e il nuovo impianto avrà un impatto significativo per il miglioramento del servizio energetico in città.

La cabina primaria Careggi sorgerà tra l'ospedale universitario e la località Sodo. Con una potenza complessiva di 80 MVA, l'impianto garantirà una distribuzione elettrica ottimale per circa 25mila utenze, comprese le aree di Firenze nord e parte di Sesto Fiorentino.

Dal nuovo impianto partiranno 5 nuove dorsali di media tensione, completamente interrate per un totale di quasi 10 km di linee elettriche. Questo consentirà di fornire energia a case, aziende ed esercizi commerciali con un elevato standard tecnologico e ambientale.

Particolare attenzione è stata riservata all'ospedale universitario di Careggi, che avrà due linee elettriche dedicate, a garanzia di una fornitura stabile e sicura. In prospettiva, l'impianto potrà attivare fino a 24 linee di media tensione sotterranee, favorendo lo sviluppo urbano e industriale della città. La cabina sarà realizzata con tecnologie innovative e materiali a basso impatto ambientale. Verrà adottata una soluzione "compatta" per limitare l'ingombro e migliorare l'integrazione paesaggistica, con schermature vegetali e interventi mirati a valorizzare l'area circostante.

L'intero progetto segue le indicazioni della Sovrintendenza, in modo che la nuova struttura rispetti le linee architettoniche degli edifici presenti. Inoltre, la connessione con la rete elettrica nazionale, gestita da Terna, sarà interrata per ridurre ulteriormente l'impatto visivo.

La cabina non produrrà emissioni e sarà dotata di componentistica elettromeccanica racchiusa in strutture schermate, con valori elettromagnetici ampiamente nei limiti di legge. Il progetto si inserisce nel modello delle "smart grids", in grado di integrare fonti rinnovabili e ottimizzare la distribuzione dell'energia in base alle esigenze del territorio.

La realizzazione della nuova cabina primaria è frutto di un'intesa tra E-Distribuzione e l'amministrazione comunale di Firenze, che ha collaborato alla pianificazione dei lavori. L'obiettivo è quello di garantire un'infrastruttura moderna e sostenibile, capace di rispondere alle sfide energetiche del futuro.