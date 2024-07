Nuova ambulanza: donazione alla Misericordia

È di 7.500 euro la donazione che il Rotary e-club distretto 2071 ha fatto alla Misericordia di Campi per l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato. Una cifra che testimonia la vicinanza del Rotary all’associazione e al Comune di Campi, fra i più colpiti dall’alluvione di novembre. A darne notizia Cristiano Biancalani, appena riconfermato provveditore della Misericordia e al suo quinto mandato consecutivo: "Ringrazio il Rotary e-club distretto 2071 per questa significativa donazione, così come sono felice della stima e della fiducia rinnovata nei miei confronti da tutto il Magistrato, al quale va il mio grazie soprattutto per l’apporto e la proficua e reciproca collaborazione".

P.F.N.