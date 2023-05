Novoli saluta Dante, 45 anni da parrucchiere

Finire una carriera, essendosi tolti diverse soddisfazioni è sicuramente un traguardo importante. Ma lo è ancora di più se nel corso degli anni si è sviluppato un rapporto di rispetto e amicizia con i clienti fino a diventare un punto di riferimento del quartiere. E’ il caso di Dante Salamone (nella foto), parrucchiere della ’Bottega del Taglio’ a Novoli. Dal primo maggio, Dante ha lasciato l’attività ma vuole dire grazie a tutti coloro che in 45 anni di lavoro lo hanno accompagnato. "Ci tengo a ringraziare tutte quelle persone, uomini, donne e bambini che mi hanno affidato la cura dei propri capelli nel corso delle loro vite – spiega l’ex parrucchiere –. Faccio questo lavoro da quando ho 17 anni. Nell’arco di questo tempo sono cresciuto come persona. Qui mi sono formato, non solo a livello professionale ma anche umano e culturale". Dante, originario della Sicilia, nel ’76 è approdato a Firenze dove ha iniziato a fare il cameriere: "Mi serviva per sopravvivere". Poi il parrucchiere per 45 anni e "oggi ringrazio tutti i clienti che ho incontrato in questo viaggio. Grazie di tutto".