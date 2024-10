’Novecento’ di Baricco in chiave jazz

Ancora uno spettacolo da non perdere a San Salvi, la casa dei Chille. Domani sera (ore 21) va in scena ’Novecento’ di Alessandro Baricco, nella messinscena di ’Teatrozeta’, compagnia teatrale residente a L’Aquila, con Fondazione Morgese e Zeta Actor Studio Cagliari. Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Manuele Morgese. Considerato un classico del teatro italiano, ’Novecento’ ha visto in trent’anni di teatro (il testo è del 1994) diverse e prestigiose interpretazioni sceniche. In questa trasposizione, il monologo si traduce in un viaggio musicale e teatrale raffinato e sperimentale di jazz recitato e di recitazione jazzata. Una traduzione libera, dinamica e creativa ispirata al film di Giuseppe Tornatore ’La leggenda del pianista sull’Oceano’. questo ’Novecento’ diventa così un viaggio alla ricerca di nuovi linguaggi e di nuovi stimoli che scivola sull’Oceano dei virtuosismi e delle magiche note al pianoforte di Walter Monteleoni e alla tromba di Nicolò Pulcini.