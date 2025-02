Notte di scorribande e spaccate in città. Il bar Melody attaccato per la 12esima volta

Ennesima notte di spaccate in città. A farne le spese, per la 12esima volta in tre anni, il bar Melody di via Baccio da Montelupo 101. "Stavolta sono stati ancora più spietati – afferma sconfortata la titolare Silvia Cerbini –. Ci hanno distrutto tutto, saranno 30mila euro di danni, non sappiamo come fare". I ladri non sono stati fermati neppure dall’intervento dei vicini: "I delinquenti sono arrivati su una Punto grigia, hanno parcheggiato davanti, poi con un tombino hanno infranto la vetrina – continua Silvia – I vicini hanno urlato dalla finestra che stavano chiamando la polizia, ma se ne sono fregati: in pochi attimi hanno rovesciato e distrutto tutto, hanno sbarbato la cassa e sono fuggiti".

"In un anno ci hanno già fatto 25mila euro di danni, senza contare i danni degli anni precedenti – si sfoga –. E dall’assicurazione siamo già fuori. Come faremo? Ringrazio i poliziotti che ci hanno aiutato a rimetterci in condizioni di riaprire l’indomani: con tutte queste perdite non possiamo saltare un solo giorno". Il Coordinamento dei comitati per la sicurezza annuncia un flash mob davanti al bar oggi alle 9: "Il fatto che non abbiano desistito alle urla dei vicini, dimostra che questi criminali non hanno più paura di niente nessuno" spiega il coordinatore Simone Gianfaldoni. A finire nel mirino dei ladri anche la pasticceria Bellucci di via Ferdinando Paoletti. Un episodio che si ripete: è la terza volta che il locale viene colpito. Già nel luglio del 2024, i malviventi avevano sfondato la porta su viale Vittorio Emanuele, portando via il fondo cassa. Un anno prima, nel luglio del 2023, un altro furto con dinamica simile: la porta del laboratorio distrutta e il fondo cassa sparito. Questa volta, oltre ai contanti, i ladri si sono appropriati anche di cioccolatini.

A dare l’allarme è stato un residente, permettendo alla polizia di intervenire tempestivamente. Gli agenti hanno rintracciato i due malviventi in piazza Leopoldo e, nella mattinata, hanno restituito al titolare Stefano Bellucci (nella foto) gli spiccioli e i dolci recuperati. "Assurdo tutto questo" si sfoga Bellucci. Uno dei due malviventi, tunisino di 35 anni, è stato arrestato per furto aggravato. L’altro, marocchino di 24 anni, è stato denunciato per porto d’armi atti a offendere, in quanto trovato in possesso di un oggetto in ferro.

Carlo Casini Rossella Conte