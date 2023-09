Notte dei Ricercatori, in piazza a Firenze progetti e test

Firenze, 26 settembre 2023 - La vettura monoposto da Formula Student realizzata dal team degli studenti Unifi; gli strumenti operativi del centro per la Protezione civile Unifi; il dispositivo con cui i ricercatori riescono a catturare il profumo del vino prima che vada perso. Sono alcuni dei progetti che saranno illustrati dai ricercatori dell'Università di Firenze in occasione della Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma il 29 settembre. A Firenze, spiega l'Ateneo fiorentino, la sede principale dell'evento sarà piazza Santissima Annunziata dove i ricercatori dell'ateneo e dei centri di ricerca partner illustreranno i loro progetti e si racconteranno attraverso esposizioni, laboratori, esperimenti. Nei 28 stand si potrà anche partecipare al test per capire qual è il nostro approccio al bello nel mondo naturale o accarezzare il cane-drone. La piazza ospiterà poi un padiglione dedicato interamente ai ragazzi, con momenti interattivi per scoprire la scienza. L'Istituto e il Museo degli Innocenti collaborano con un programma specifico, visite guidate e seminari. La serata si conclude poi con lo spettacolo 'I confini non esistono' di e con Stefano Mancuso e Matteo Caccia. La manifestazione propone anche una serie di pre-eventi: al cinema La Compagnia ci sarà la proiezione di due documentari; dal 27 al 30 settembre ci saranno passeggiate a tema dedicate alla botanica, architettura, astronomia, fisica e arte. Una giornata sarà dedicata ai musei con visite guidate alle collezioni del sistema museale dell'Ateneo fiorentino, al Museo Galileo, all'osservatorio Ximeniano, alla Fondazione Scienza e tecnica, all'Accademia della Crusca, al Museo di Palazzo Vecchio e al Museo Bardini. "Per Firenze l'evento clou è in Santissima Annunziata - ha spiegato la rettrice Alessandra Petrucci - che si anima con chioschi e percorsi dove i ricercatori avranno modo di far conoscere le loro ricerche per far vedere cosa significa far ricerca e quanto è importante per la società civile".