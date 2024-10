Note orientali con Gherardi & Vertunni e a seguire Munedaiko

Music Pool, venerdì 25 ottobre (ore 21), presenta un doppio concerto al Teatro Cantiere Florida dedicato alla musica orientale con Gherardi & Vertunni e a seguire Munedaiko.

Leo Vertunni (sitar) e Francesco Gherardi (tabla) propongo un live sulle antiche sonorità indiane. Leo Vertunni, sitarista concertista con vasta esperienza internazionale, specializzato nella musica classica hindustani, ha all’attivo numerose collaborazioni di commistione culturale (flamenco, jazz, classica occidentale, elettronica). Gherardi, compositore e polistrumentista, diplomato in Tradizioni Musicali Extraeuropee, si è specializzato in tabla (percussioni classiche indiane) con i maestri Nihar Metha e Pandit Puran Maharaj in India.

Munedaiko è un gruppo di studio dedicato alla pratica e valorizzazione del tamburo tradizionale giapponese Taiko che, attraverso le sue vibrazioni, mira ad approfondire l’armonia dello spirito in risonanza con la mente e lo stato d’animo di ogni essere umano. L’obiettivo del gruppo, attraverso quest’arte immersiva è di far conoscere il potere espressivo dei loro tamburi, che fa rivivere a chi li ascolta.