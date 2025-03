’Norma’ di Bellini. Recita annullata. Ecco la nuova data

Neppure il maltempo ha potuto arrestare l’impetuosa energia del soprano Jessica Pratt e di tutti i musicisti impegnati nella ’Norma’ di Bellini al Teatro del Maggio. La recita di venerdì scorso, annullata per maltempo, sarà recuperata martedì 18 marzo alle ore 20. Il Teatro ringrazia gli artisti per la pronta disponibilità e con loro l’orchestra, il coro, il personale tecnico e i figuranti impegnati nella produzione. I possessori dei biglietti per lo spettacolo del 14 marzo che vogliono assistere alla nuova recita devono confermare la presenza scrivendo a [email protected] entro le ore 10 del 18 marzo riportando nella mail il posto già emesso. Il rimborso, invece, va chiesto entro le ore 18 del 18 marzo, con una mail al Servizio Cortesia o allo 055.2779309 attivo martedì dalle 14 alle 18.