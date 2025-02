Non solo turandot

Dopo Emanuele Luzzati (2022) e Franco Zeffirelli (2023), il Maggio Musicale Fiorentino celebra Giacomo Puccini dedicandogli un volume in cui sono raccolti e narrati dieci spettacoli che hanno segnato la storia del Maggio a partire dalla celeberrima ’Turandot’ con le scene e i costumi di Umberto Brunelleschi, sino a un’altra ’Principessa di gelo’: quella, certamente non meno celebrata, messa in scena nel 1997 da Zhang Yimou e nuovamente ripresa nell’86esima Maggio Musicale, l’ultima edizione del Festival in ordine di tempo. Il libro ’Il Maggio Musicale Fiorentino per Giacomo Puccini. Un’antologia’ a cura di Manuel Rossi (Edizioni Edifir, 2024)sarà presentato oggi (17,30) nel foyer di galleria.