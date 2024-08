Non solo cinema in Manifattura. Arriva ’Il gusto delle cose’ A Firenze, la rassegna estiva 'Non solo cinema in Manifattura' offre film in italiano e lingua originale con sottotitoli a prezzi ridotti. Prossime proiezioni al Cortile della Ciminiera e altre location cittadine. Tra i titoli in programma, spiccano opere come "Il gusto delle cose" e "Zamora". Imperdibile appuntamento per gli amanti del grande schermo.