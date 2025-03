"No alla cabina elettrica a Il Sodo"

Firenze, 19 marzo 2025 - "Contestiamo la localizzazione della cabina elettrica di trasformazione in località 'Il Sodo', siamo in un centro abitato. Questa collocazione dovrebbe avvenire in un'area che è compresa fra una chiesa, una villa storica, abitazioni e una scuola media. È un posto inidoneo". È quanto ha dichiarato Maurizio Bruschi del comitato osservatorio Quartiere 5, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, in cui hanno partecipato anche alcuni consiglieri comunali. "C'è una cabina 'sorella' a Sesto Fiorentino ma si trova in un luogo isolato quindi non si capisce perché questa debba essere collocata all'interno di un centro abitato - ha aggiunto -. L'altra contestazione che facciamo è che ci troviamo all'interno di un territorio fragile, siamo in area Unesco, tutelata dai giardini delle ville Medicee, che furono messe in discussione qualche anno fa dall'installazione di due antenne della telefonia". "Noi abbiamo chiesto a settembre un incontro alla sindaca Sara Funaro sia con la Regione Toscana che ha indetto la conferenza dei servizi sia con l'Enel - ha concluso -. La sindaca non ci ha mai risposto da settembre dell'anno scorso. Abbiamo recentemente contattato l'assessora Biti la quale si sta dando da fare e ha contattato l'Enel. Nel frattempo abbiamo attivato un ricorso al Tar della Toscana".