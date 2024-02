Niente telefono, famiglie isolate: "E siamo anche senza cellulari"

"Dallo scorso 25 gennaio, siamo praticamente isolati, senza linea telefonica fissa e senza internet". È la denuncia di una lettrice che abita a Villore, frazione montana di Vicchio, che spiega come dieci famiglie del paese siano disconnesse da oltre dieci giorni. Una situazione aggravata dal fatto che nella zona non è presente rete per i cellulari. "Questo tipo di problema - aggiunge - si presenta ciclicamente da anni". E aggiunge che solo dopo varie telefonate, i residenti avrebbero ricevuto delle indicazioni in merito al probabile ripristino del servizio. "La linea telefonica però - continua - è in pieno sfacelo e abbandono, con cavi a terra o sovrastati da rami e alberi caduti". Fino a chiedersi: "Se per caso succedesse qualcosa non abbiamo nemmeno la possibilità di avvisare qualcuno, possiamo solo correre a Vicchio per telefonare, ma la bolletta va pagata sempre e comunque. In questo mondo che ci chiede di digitalizzare la vita, la linea telefonica dovrebbe stare al passo".

Intanto dal Comune di Vicchio spiegano di aver raccolto la segnalazione in merito al disservizio e di aver attivato il giorno stesso i canali previsti per far intervenire Telecom, come successo anche in altre situazioni simili, poi risolte. Dell’urgenza stavolta si è interessato direttamente il sindaco Filippo Carlà Campa. Che afferma: "In zone distanti come la frazione di Villore la linea telefonica e internet risultano un presidio. Il servizio va ripristinato al più presto".

Da Tim spiegano intanto: "Il guasto che sta interessando Villore è stato provocato dal grave danneggiamento a un cavo da parte di terzi nell’ambito di un cantiere stradale sulla strada comunale per Villore. L’azienda non ha dunque responsabilità ed è anzi parte lesa". Tim, inoltre, precisa che da giorni sta intervenendo con i propri tecnici, e che le tempistiche di risoluzione saranno commisurate alla complessità del guasto. Rassicura il sindaco Carlà Campa: "In base agli aggiornamenti che abbiamo ricevuto il ripristino è previsto a metà della settimana prossima".

Nicola Di Renzone