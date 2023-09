"Niente sanzioni a Publiacqua per i disagi di agosto"

Il Comune non applicherà sanzioni a Publiacqua per i guasti e i disservizi di fine agosto che, per alcuni giorni, hanno creato grossi disagi sul territorio. Lo ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli (nella foto) rispondendo a una interrogazione della Lega: "Non è una novità che la rete idrica abbia delle criticità – ha spiegato – e questo vale per Sesto come per altri Comuni. Le strade che abbiamo a disposizione sono quelle di chiedere investimenti a Publiacqua, di domandare manutenzioni costanti e, quando c’è una urgenza, di intervenire in maniera tempestiva e ci sembra che questo sia stato fatto, fra l’altro mettendo a disposizione due autobotti, una a Colonnata e una a Querceto". Nel 2023, fino ad oggi – ha proseguito – gli interventi di manutenzione effettuati da Publiacqua sul territorio sono stati 449 mentre per il capitolo investimenti l’intervento più importante, l‘autostrada delle acque, sarà ultimata prima del previsto e messo in esercizio entro il primo semestre del 2024.