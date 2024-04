Nidi comunali iscrizioni aperte per i residenti

Fino al prossimo primo maggio, soltanto per i residenti, è possibile presentare la domanda di iscrizione ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. La richiesta, formulata per bambini nati dal primo gennaio 2022 al 30 aprile 2024, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica accedendo al sistema informatizzato Si meal tramite Spid o Cns (tessera sanitaria). Nella domanda di iscrizione sarà possibile anche autorizzare l’ufficio comunale competente ad acquisire dal portale Inps l’Isee del nucleo familiare del piccolo per cui si presenta domanda, ai fini della priorità in caso della parità di punteggio tra più famiglie. Chi avesse difficoltà ad accedere alla domanda o avesse dubbi sulla procedura può contattare il Servizio attività educative del Comune (055.8833437 o 055.8833409) oppure scrivere a [email protected].