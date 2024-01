La diagnosi eccezionale, l’intervento appena nata: bambina salvata al Meyer

Firenze, 25 gennaio 2024 – Una diagnosi prenatale definita “eccezionale”, un intervento chirurgico urgente, a poche ore dalla nascita della bambina. Una neonata che aveva tutto contro, ma che ha vinto la sua battaglia grazie a un team multidisciplinare dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, capace di compiere un’impresa – e di certo non la prima.

La neonata, originaria della Calabria, dopo quasi cinque mesi di cure ha potuto finalmente fare ritorno a casa.

La storia inizia ad agosto, quando la futura mamma, alla 31esima settimana di gravidanza, viene indirizzata al Meyer dal suo ginecologo. L'ecografia eseguita dal dottor Roberto Biagiotti, responsabile della Diagnosi prenatale del Meyer, rivela una grave anomalia: una severa dilatazione delle anse intestinali del feto, indicativa di un'acuta patologia intestinale. Non solo: durante questa valutazione, stimando il benessere fetale attraverso l’ecografia doppler, il team della diagnosi prenatale evidenzia una condizione di grave anemia fetale.

Il dottor Biagiotti attiva subito una consulenza con il professor Antonino Morabito, responsabile della chirurgia pediatrica del Meyer. La diagnosi confermata porta a un cesareo d'urgenza a Careggi, seguito da un tempestivo trasferimento della neonata nella terapia intensiva neonatale del Meyer per l'intervento.

Il team multidisciplinare del Meyer che nei mesi ha seguito la bambina

La piccola subisce una resezione massiva dell'intestino tenue, di cui il 75% risultava compromesso, e una tubostomia, una tecnica alternativa alla stomia convenzionale, messa a punto dal professor Morabito stesso. Grazie a questa tecnica i chirurghi hanno creato una derivazione intestinale esterna, posizionando poi la nutrizione parenterale. La bimba è stata quindi presa in carico dalla terapia intensiva neonatale del Meyer, guidata dal dottor Marco Moroni, fino al momento del secondo intervento chirurgico.

Dopo tre mesi, la bambina affronta questa seconda delicata operazione. Il professor Morabito e il suo team - tra i massimi esperti nel settore della chirurgia di ricostruzione autologa per pazienti affetti, come la piccola, da sindrome dell’intestino corto - hanno eseguito un delicato intervento di ricostruzione intestinale autologa che, mediante tecniche di rimodellamento, ha garantito un nuovo intestino che possa funzionalmente e fisiologicamente garantire a questa bambina una vita normale in futuro.

Pochi giorni fa, dopo una lunga degenza, la piccolina è tornata finalmente a casa: sta bene e progressivamente potrà cominciare ad alimentarsi naturalmente, senza ricorso alla nutrizione parenterale. Raccontano i genitori: “Per tanti mesi il Meyer è stato la nostra casa, a 360 gradi. Hanno prima salvato la nostra bambina, che senza quella diagnosi prenatale non ce l’avrebbe fatta. Poi, oltre all’assistenza sanitaria fornita a lei, hanno aiutato noi a trovare una sistemazione in una delle strutture della rete di accoglienza, ci hanno fornito assistenza psicologica e spirituale, oltre ai teleconsulti con i medici in Calabria per preparare il ritorno a casa, spiegandoci tutto passo passo, con grande umanità e professionalità. Per questo non possiamo che ringraziarli uno ad uno”.