Nell’ex ospedale San Giovanni di Dio no a ostelli, studentati e hotel di lusso. Ma social housing per i giovani

L’Asl Toscana centro, proprietaria dell’ex ospedale San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti, avrebbe incassato il via libera da parte di Palazzo Vecchio per il cambio di destinazione d’uso della trecentesca struttura posta nel centro della città, aprendo al residenziale. In una nota il Comune precisa che "la scheda di trasformazione è stata oggetto di un lungo dibattito in giunta: nessuno ha mai parlato o pensato a residenze di lusso o a ostelli, che peraltro sono vietati nell’area del centro. La giunta ha sempre ribadito che nell’area centrale della città, in linea con i provvedimenti sul blocco degli Airbnb, degli alberghi e degli studentati nel centro storico, è necessario mantenere e rafforzare la presenza non solo della residenza ma anche dei servizi alla residenza. Da qui la previsione della destinazione urbanistica nella scheda relativa a quel complesso".