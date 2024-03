Nei boschi a riscoprire le erbe spontanee per la cucina

L’Associazione culturale "Il paese sulla Collina" Sara Cerrini organizza, con il patrocinio del Comune di Pontassieve, la nuova edizione del corso pratico per riconoscere le erbe spontanee commestibili dei nostri campi.

In cinque visite/escursioni guidate, l’esperta Mara Fiesolani (autrice del volume "Guida alle erbe spontanee" che presenta schede botaniche relative a 33 specie di erbe commestibili, selezionate fra quelle più diffuse nel territorio) racconterà come distinguere le erbe spontanee commestibili e come raccoglierle. L’obiettivo di queste passeggiate è di riscoprire le erbe commestibili che entravano nella tradizionale dieta contadina, legata anche a ciò che l’ambiente naturale offriva spontaneamente. Una buona occasione per trascorrere pomeriggi a contatto con la natura, muovendosi e stando insieme, nell’ottica di un apprendimento non formale, basato sulla pratica.

Per info e iscrizioni telefonare ai numeri 055-8369724 – 320-0708287. Gli altri incontri si svolgeranno nelle giornate di sabato 9 domenica 17 marzo, sabato 23 marzo, sabato 6 e domenica 14 aprile. Ogni escursione ha un costo di 10 euro (comprensive di copertura assicurativa) i bambini e/o ragazzi fino a 14 anni gratuito. La zone delle escursioni saranno decise al momento dell’iscrizione.

Leonardo Bartoletti