Navigano in area protetta di Pianosa, 5 imbarcazioni multate

Isola di Pianosa (Livorno), 10 agosto 2024 - Scoperte e multate dalla guardia di finanza cinque imbarcazioni che navigavano in area marina protetta, vicino all'isola di Pianosa, nella prima settimana di agosto. I controlli sono della guardia di finanza con mezzi aerei e motovedette e hanno permesso di trovare i natanti da diporto in area interdetta, che si estende per un miglio dall'isola e dove vige il divieto di balneazione, immersione, pesca, navigazione, sosta e ancoraggio di qualsiasi nave. In totale sono state fatte sanzioni per circa 7.000 euro. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano comprende sette isole: Elba, Giglio, Capraia, Pianosa, Gorgona, Montecristo e Giannutri ed è considerato il Parco marino più grande del Mediterraneo.