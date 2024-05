’Natura e cultura’. Passeggiate alla scoperta del territorio

Nuova edizione per le passeggiate gratuite, su prenotazione, per scoprire le bellezze del territorio fiesolano fra "Natura e cultura". 17 le tappe proposte nelle giornate di sabato e domenica. Si parte Sabato 11 maggio ore 8.30 con "L’esotico mondo delle Orchidee": circa 40 le specie di fioriture , di cui alcune protette, da scoprire nel percorso che si snoda lungo la parte calcarea sopra l’abitato di Caldine. (4 ore). Per gli amanti del trekking domenica 12 c’è Poggio Pratone e sabato a 19 Montececeri con le cave. Quindi: "Sulle tracce degli etruschi" (26 maggio e 1 settembre); il Cammino dell’acqua (16 giugno e 28 settembre); il sentiero di Stilicone (15 settembre). La Chiesa e il convento di San Domenico apre il 1 giugno. Per le istituzioni culturali la fondazione Michelucci si visita sabato 8 giugno e il 7 settembre; la Primo Conti 22 giugno e 1 settembre. Concludono a ottobre Villa Peyron, l’anello del Girone, Su e giù la valle dell’Arno, rispettivamente il 12, 13 e 20 Prenotazione a [email protected].