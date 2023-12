Natale solidale a Firenze con lo shop di Emergency

Firenze, 11 dicembre 2023 - Il Natale si tinge di solidarietà, a Firenze. Fino al 24 dicembre, tutti i giorni (dalle ore 10 alle ore 19.30), nel negozio di Emergency in via Gioberti 61 (a Le Nove Botteghe), si possono trovare tante idee regalo per sostenere i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo.

Dai dolci natalizi alle magliette, fino agli accessori realizzati con materiali di riciclo, i prodotti si possono acquistare sia online, sia nel negozio. Molte proposte arrivano direttamente dai Paesi in cui l’associazione lavora o da realtà solidali che collaborano con la Ong: cesti e tessuti dall’Uganda, oggetti delle cooperative solidali che garantiscono il rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori come Musizi Joy, dove persone che abitano gli slum di Kampala creano decori per il Natale. Dall’Afghanistan, monili di lapislazzuli, tessuti preziosi, borse, sciarpe e il tradizionale orsetto prodotto da una cooperativa di donne vulnerabili. Per offrire un aiuto a chi vive in contesti difficili in Italia e nel mondo, nello Spazio Natale di Emergency si possono acquistare il presepe della pace del Perù prodotto da Kenty, realtà che mette insieme famiglie artigiane, rifugiati e piccole cooperative di giovani in zone disagiate del Paese; la collana con il ciondolo logo della Ong e il portachiavi entrambi realizzati da “No war factory,” con metalli provenienti da residui bellici disseminati nel Laos, la zona del mondo più bombardata della storia; per chi volesse regalare un libro, ci sono anche quelli scritti dal fondatore di Emergency, Gino Strada. Tanti infine i regali realizzati nelle Case circondariali o da associazioni che operano con materiali di riciclo.

Fino al 17 dicembre si potrà anche salire virtualmente a bordo della nave Life Support di Emergency con i visori a 360° per un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e vivere in prima persona un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse e di chi le aiuta. Il video, in realtà virtuale, è stato realizzato durante una missione della nave Search and Rescue di Emergency che da dicembre 2022 ha tratto in salvo 1.080 persone.

Infine, lo shop propone il “Panettone fatto per Bene”, che si può trovare fino al 24 dicembre. Col semplice acquisto di questo dolce di Natale si potranno sostenere i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo, contribuendo concretamente a garantire il diritto alla cura.