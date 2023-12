Natale: mercatini, luci e musica. Tutti gli eventi nel Valdarno

Luci e iniziative per il Natale di Figline. Proseguono infatti gli eventi natalizi patrocinati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, organizzati da varie associazioni e realtà del territorio e inserite nel programma di Natale Insieme 2023, che comprende anche le iniziative comunali realizzate nelle biblioteche e al Teatro Garibaldi. Oggi dalle 16 in piazza Marsilio Ficino l’appuntamento sarà con il concerto "The Pilgrims Gospel Choir", organizzato dalla Pro Loco "Marsilio Ficino". Protagonisti saranno i cori "The Pilgrims" e "Academy Singers", nati rispettivamente nel 1997 e nel 2010 ed entrambi diretti dal Maestro Gianni Mini. Ad accompagnarli, inoltre, ci saranno i ballerini della Talent Academy di Figline, che danzeranno sulle note gospel. Nell’occasione, ci sarà anche spazio per i desideri dei più piccoli con la consegna delle letterine a Babbo Natale, curata dalla Misericordia di Figline. Al Teatro comunale Garibaldi poi, oggi alle 16,30, la programmazione Teatro Ragazzi prenderà il via con lo spettacolo, "Il canto di Natale, la notte che cambiò il Signor Scrooge", liberamente ispirato al famosissimo racconto di Charles Dickens, firmato dalla regia di Sandra Bertuzzi e destinato ai bambini dai sei anni in su. È un’originale messa in scena che vede recitare insieme pupazzi e attori della Compagnia Fantateatro, secondo una tecnica sperimentata nei musical di Londra e Broadway. Diversi gli appuntamenti natalizi in calendario anche a Reggello: oggi alle 9 tra l’altro la decima edizione del "Memorial Mauro Deloni" organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica "Babbobike", raduno non competitivo per gli amanti delle due ruote, con un accattivante itinerario per le strade del Comune delle Balze. Due i percorsi stabiliti, uno più semplice, ma non meno affascinante della lunghezza di 25 chilometri, un altro più "grintoso" per i veri praticanti di mountain bike di 35. Il ricavato del meeting sarà devoluto al Calcit Valdarno Fiorentino (Onlus) e alla Croce Azzurra (Odv) di Reggello.