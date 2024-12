Natale, la tradizione si rinnova. Al Ginger i presepi degli studenti

Scandicci e i suoi presepi. Inaugura oggi la mostra promossa dall’associazione Cui, col patrocinio del comune di Scandicci. Appuntamento alle 11 al Gingerzone di piazza Togliatti per il taglio del nastro. La mostra è ormai una tradizione per il territorio cittadino e raccoglie tutte rappresentazioni sacre create dai ragazzi delle scuole primarie della città. Nei presepi allestiti, il ricordo del Natale presentato da insegnanti, alunni, genitori, dai nonni della Congregazione sorelle Apostole della Consolata, dall’associazione Operarte con sede a Campi Bisenzio, gli artisti Adolfo Straziati, mara Faggioli, Gennaro Bartoli, Elena Migliorini e Simona Terziani. Questi gli orari di apertura: da oggi al 6 gennaio dalle 15,30 alle 18; sabato 28 e 4 gennaio anche dalle 10 alle 13. La manifestazione è diventata ormai una tradizione per la città.

Quando le feste si avvicinano, i ragazzi attivano i laboratori per la realizzazione del presepe. E nelle scuole cittadine c’è un fervore operoso per realizzare una natività all’altezza delle aspettative. I lavori sono il mezzo per creare un clima inclusivo all’interno della classe e anche fuori con il coinvolgimento delle famiglie con l’obiettivo di ridare valore alla tradizione. Tra questi ci sono anche i presepi realizzati dai ragazzi del Cui, associazione organizzatrice che a Scandicciè un punto di riferimento per l’assistenza dei diversamente abili, per far loro sperimentare percorsi di vita indipendente. La mostra è stata inaugurata ieri alla presenza delle istituzioni.