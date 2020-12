Firenze, 12 dicembre 2020 - Centro affollato nel tardo pomeriggio a Firenze per lo shopping natalizio nel primo fine settimana in cui i negozi sono aperti dopo che la Toscana è passata in zona arancione dalla scorsa domenica. Molta gente nelle centralissime piazza della Repubblica e in via Calzaioli, ma anche in prossimità del Ponte Vecchio, sulla cui facciata sono proiettati versi della Divina Commedia e vengono decantate alcune terzine. E poi file, in alcuni casi, davanti a profumerie, negozi di intimo e store di grandi catene di abbigliamento.

© Riproduzione riservata