Nascondeva hashish e cocaina, arrestato un 28enne

CAMPI

È stato trovato con dodici grammi di cocaina e quasi 98 di hashish. Per questo, un ragazzo di ventotto anni, di origine nordafricana, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Campi Bisenzio durante un servizio di controllo del territorio, organizzato nel corso dello scorso fine settimana per contrastare i fenomeni di detenzione e spaccio di stupefacenti. Dopo essere stato fermato e perquisito dagli uomini dell’Arma sul territorio campigiano, l’uomo è stato trovato in possesso dei già citati 12 grammi di cocaina, suddivisi in varie dosi, e di 97.83 grammi di hashish, a sua volta in più dosi, oltre a varie banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto della vendita della droga ai singoli clienti. Dopo le formalità previste in questi casi, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla convalida, nei suoi confronti è scattato anche il divieto di dimora nella provincia di Firenze. Nell’ambito degli stessi servizi di monitoraggio, i carabinieri della stazione di San Piero a Ponti, sempre nel territorio di Campi Bisenzio, hanno controllato e denunciato un cittadino italiano di 19 anni, trovato a sua volta in possesso di alcune dosi di hashish. Il fenomeno dello spaccio è da sempre presente nei Comuni della piana fiorentina, dove evidentemente resta forte anche il consumo di sostanze stupefacenti. Per questo, i carabinieri della compagnia di Signa, guidata dal capitano Agatino Roccazzello, hanno organizzato, insieme alle stazioni locali, una serie di servizi di controllo mirati. Le attività si concentrano spesso nel fine settimana, quando cresce il numero di utenti nelle strade e nelle piazze.

Lisa Ciardi