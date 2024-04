Nasce ’Signa Domani’. La nuova lista civica a supporto di Fossi

Si chiama "Signa domani" la seconda lista civica a supporto della ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente, Giampiero Fossi (Pd). Presentata al circolo Arci Stella Rossa, è nata dalla fusione di altre due civiche che avevano corso nel 2019, ovvero "Fare Insieme" e "Noi Siamo Signa", arricchendosi di nuovi ingressi provenienti sempre dalla società civile. "La lista - è stato spiegato - si impegna a sostenere gli interessi della comunità e a promuovere una crescita sostenibile. Sarà parte integrante della coalizione a sostegno di Fossi, ma in un ambito di pensiero libero e, se necessario, critico costruttivo. Il logo riporta la frase "Un seme per il futuro": questa scelta riflette l’intenzione di piantare un seme che possa svilupparsi in un albero forte, diventando un punto di riferimento per il territorio". A spiegare le caratteristiche di "Signa domani" è stato Marcello Quaresima, consigliere comunale di "Fare Insieme". "La coalizione – ha detto - è un’opportunità per far crescere la città e migliorare la qualità della vita. La lista è composta da persone provenienti da diverse sfere della società civile". I nomi dei componenti verranno resi noti a giorni. A Signa sono schierati ad’ora 4 candidati sindaco. Con l’attuale primo cittadino, Fossi (Pd), ci sono, oltre a "Signa domani", anche Pd, Progressisti per Signa e la civica "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme". Vincenzo De Franco (ex Fdi) è sostenuto dalla civica "Signa Libera"; Francesco Draghi dal Rifondazione comunista. Monia Catalano conta cinque liste, legate a esperienze politiche diverse, ma senza simboli diretti dei partiti: Prima Signa (Lega), Fratelli di Signa (Fdi), Signa al Centro (Iv), Uniti Per Signa (Forza Italia e vari civici) e ‘A Sinistra per Signa’.

Lisa Ciardi