Nasce il premio “Marzio Cecchi“ Ecco i tre vincitori

Assegnato il “Premio Marzio Cecchi” per giovani creativi. Il concorso internazionale, alla prima edizione, nasce in memoria dell’architetto fiorentino scomparso tragicamente a New York a 49 anni. E vuole essere un riconoscimento al geniale professionista che nella sia pur breve carriera ha lasciato un segno indelebile nella

storia dell’architettura e del design. Fra i sei progetti di giovani da diversi paesi europei e non solo, il primo premio è andato a Marco Rosati, il secondo ad Alessio Gasbarro e terzo a Ludovica Marconi.