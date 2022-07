Firenze, Nardella:"Con la tramvia 12.500 auto in meno al giorno sulle strade"

Firenze, 16 luglio 2022 - Grazie alla tramvia di Firenze «abbiamo circa 12.500 macchine in meno al giorno per le strade della città. Per questo vogliamo andare avanti col completamento di tutte le linee».

Lo ha scritto su Instagram il sindaco di Firenze, Dario Nardella, postando una foto che lo ritrae seduto in tram. «Quattro anni fa - si legge nel post di Nardella - nasceva la linea T1 Careggi-Villa Costanza. Una rivoluzione per la mobilità e un servizio essenziale per tantissimi cittadini: solo a maggio di quest'anno ha trasportato oltre 2 milioni di passeggeri».