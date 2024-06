Musica e teatro. Tutti gli eventi del week end

Una settimana ricca di eventi, tra musica, teatro e anche solidarietà, quella in corso per il territorio di Figline e Incisa Valdarno che proseguirà con diversi appuntamenti anche nel fine settimana. Questa sera alle 20, ad esempio, il circolo Arci di Incisa proporrà una cena di beneficenza in piazza Auzzi per raccogliere fondi a favore dell’associazione Emergency e dei suoi progetti (info e prenotazioni 3355487091).

Ben tre, invece, le attività proposte, fra domani e domenica, dall’Sms di Poggio alla Croce nell’ambito della 23esima "Estate al Poggio" patrocinata dai Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Greve in Chianti: al mattino l’appuntamento sarà con una passeggiata con partenza, alle 9, da piazza del Giaggiolo a cura dell’associazione Il Paese sulla collina con la possibilità di fare colazione al chiosco (necessaria prenotazione).

Alle 21, invece, l’associazione culturale "La Macchina del Suono" proporrà uno spettacolo dal vivo con Francesco Merciai dal titolo "Diciamo che lo stimo", un monologo tra delirio ed ironia su Woody Allen che proverà a fare concorrenza alla partita degli Europei che vedrà protagonista l’Italia contro la Svizzera. Ancora un appuntamento teatrale domenica: alle 21 infatti la Compagnia Punti di Vista Teatro si esibirà infatti in un grande classico, "Il malato immaginario" di Molière, con la regia di Silvia Rabiti.

La programmazione estiva tra Figline e Incisa è comunque molto ricca e per tutti i gusti: chi volesse un riscontro puntuale su tutti gli eventi in programma può consultare il sito Internet del Comune (sezione Eventi in homepage).