Musica e talk: parte ’Momo’ a Monte Morello

Si chiama ’Momo’ ed è la nuova rassegna al fresco di Monte Morello che prenderà il via stasera per concludersi il 16 settembre. Oltre 50 gli eventi in cartellone, con la direzione artistica della factory Serious Game, all’insegna del coinvolgimento del pubblico e della creatività. Dal giovedì alla domenica, nella terrazza panoramica del ristorante Caravanserraglio, con oltre 200 posti a disposizione, si alterneranno infatti talk, musica dal vivo, teatro comico, dj set, improvvisazioni e doppiaggi, stand -up comedy con molti ospiti attesi, tutti toscani Doc. Tra le performance in calendario quelle del Dj Cipo (22 luglio), i doppiaggi in diretta del Teatro a Manovella (17 giugno), la chitarra blues di Giuseppe Scarpato, storico collaboratore di Edoardo Bennato (25 giugno), l’improvvisazione firmata Areamista (30 giugno), la comicità paradossale di Andrea Cosentino (15 settembre), la Slam Poetry del collettivo Ripescati dalla Piena (18 giugno).

Per la kermesse è stato pensato anche un format di un talk che svela aspetti insoliti della vita di personaggi dello spettacolo e della cultura: in questa prima edizione sono invitati l’attrice Gaia Nanni (9 luglio), il giornalista e scrittore Saverio Tommasi (23 luglio) e l’attrice Ginevra Fenyes (19 agosto). Inizio spettacoli alle 21.30: l’ingresso è libero con consumazione. Info: ristorantecaravanserraglio.it.

Sandra Nistri