Musica e cene sotto le stelle: l’Antella è in festa

Bagno a Ripoli (Firenze), 10 giugno 2023 – Aria d’estate con Antella in Festa, il cartellone di iniziative all’insegna del divertimento e della solidarietà organizzato dal Comitato Vivere all’Antella con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. Le sarate sono tutte ospitate nella centralissima piazza Peruzzi. L’aperitivo dell’evento è stato mercoledì scorso con l’apericena benefico. Il ricavato è stato devoluto a due onlus che sostengono delle famiglie del luogo: “Un petalo per Margherita” e “Un sorriso per Francesco”. I proventi serviranno a contribuire alle cure costose e all’stero di due ragazzini ripolesi che affrontano con grande coraggio gravi malattie. La serata, allietata dalla musica dei cow-boy coi balli della scuola “Country Braves”, ha permesso di raccogliere 3000 euro. Successo ieri sera anche per il concerto di Stefal Damiani, sosia ufficiale di Renato Zero, vincitore della trasmissione di Rai 1 “Italia Sì”. Nel weekend si entra nel vivo della festa. Oggi alle 18.30 spettacolo “Scacco Matto” a cura della scuola di ballo “Scaccomatto Dance & Fintness”. Alle 21.30 sul palco la tribute band di Gianna Nannini “Sogno NTB” con i grandi classici e della rocker toscana. Anche in questo caso a disposizione street food durante la serata. Gran finale domani, domenica 11 giugno, con la cena sotto le stelle in programma alle 20 a cura di “Bachini e Bellini ricevimenti” con la collaborazione dei commercianti del paese. Durante la cena, lotteria con premi. La serata sarà accompagnata da Marco Ago Dj con la sua selezione di musica disco anni ‘80. Prenotazione obbligatoria: Cartoleria Tiziana 055621837 – Silvia 3389135670). L’iniziativa si svolge con il supporto di Circolo ricreativo culturale CRC Antella, Misericordia di Antella, La Panineria di Nicola, Bachini e Bellini ricevimenti.