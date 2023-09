Musica Diffusa a Firenze: Concerti e Spettacoli nei Quartieri

Luoghi speciali e a volte insoliti per dei concerti, che appunto per questo risultano più emozionanti. Da parte sua il pubblico premia "Musica Diffusa", rassegna dell’Ort che combina musica e solidarietà portando concerti nei vari quartieri. Inaugurata ieri sera al pala Wanny con l’orchestra diretta da Andrea Battistoni impegnata nel Requiem in do minore di Luigi Cherubini, è già sold out l’appuntamento di domani alle 17, all’Istituto Principe Abamelek in via delle Bagnese, col Quintetto a fiati dell’Ort che si esibirà in musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Milhaud e Farkas. Tra le location della manifestazione ci sono anche strutture per i più bisognosi gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. È il caso della mensa di via Baracca, davanti alla quale l’Orchestra della Toscana suonerà lunedì. Ottoni e percussioni dell’Ort (Donato De Sena, Stefano Benedetti trombe, Andrea Albori corno, Fabiano Fiorenzani trombone, Riccardo Tarlini tuba, Marco Farruggia batteria e percussioni) terranno a mezzogiorno un flash mob di fronte alla struttura a beneficio di passanti e di ospiti. Il pubblico potrà partecipare al progetto attraverso donazioni libere finalizzate a sostenere Fondazione Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle mense. Il 30 settembre la musica arriva al condominio solidale Casa della Carità con l’attore Alessandro Riccio e il Quintetto a fiati dell’Ort impegnati nello spettacolo "I fiati all’Opera", ideato e scritto da Alessandro Riccio con musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Pucci. Si prosegue il primo ottobre a Casa Santa Matilde per "Caro Mozart", con il Chorda Quartet (quartetto d’archi); il 7 ottobre all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche con "Beethoven (x2)"; il 19 ottobre al Teatro Affratellamento con "Morricone & Piazzolla". Il 30 novembre al Nelson Mandela Forum va in scena "Ti racconto Don Giovanni", spettacolo di e con Alessandro Riccio insieme all’Ensemble di archi e fiati dell’Ort.

Maurizio Costanzo