"Musica da Abitare: Prove Aperte con Shai Maestro e il suo Ensemble"

Entra nel vivo Musica da Abitare, dedicata a portare aneliti di cultura alle periferie e ai nuovi centri, che oggi propone a un progetto originale in esclusiva per l’Exfila dello straordinario Shai Maestro che in questo ensemble vede al suo fianco una formazione il sassofonista Manuel Caliumi, il chitarrista Francesco Zampini, il batterista Bernardo Guerra e il contrabbassista Michelangelo Scandroglio, Il super gruppo ha deciso di dare la possibilità al pubblico di assistere dalle 16,30 alle prove aperte in preparazione del concerto in cui verranno affrontati argomenti come la preparazione di un concerto,l’arrangiamento di un repertorio e l’analisi stilistica della musica che verrà eseguita alle 21,30. G.Ball.