Museo della Paglia, ecco la notte dei ricercatori

"Bright-Night" approda al Museo della Paglia di Signa. L’appuntamento, con due diverse visite guidate, è fissato per il prossimo 28 settembre, rispettivamente alle ore 15.15 e alle 16.30. Ciascuna visita permetterà di scoprire i vari tesori esposti nella struttura di viale Mazzini: oggetti in paglia intrecciata, trecce, cappelli e altri manufatti, abiti e calzature, articoli intrecciati in fibre naturali o artificiali di ogni tipo con particolare riferimento alla cestineria, ricami, macchine e attrezzi per la lavorazione della paglia, opere d’arte e materiale documentario di vario genere. Il museo comprende anche una sala dedicata alla ceramica, alla terracotta e alla maiolica, in particolare a un’altra eccellenza del territorio qual era la Manifattura di Signa. Sempre il 28 il museo sarà aperto gratuitamente al pubblico tutto il giorno, in orario 15-18. L’attività è organizzata in collaborazione con l’Associazione Museo della Paglia e dell’intreccio "Domenico Michelacci".