Museo del Figurino. Attività per ragazzi anche a settembre

Prima di rientrare sui banchi di scuola, i ragazzi di Calenzano (e non solo) possono vivere una nuova avventura divertente e allo stesso tempo educativa: al Museo del Figurino Storico si svolgeranno i ’Campi settembrini MuFiS on AIR’. Dal 4 al 6 settembre, promossi dalla Regione Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze a cui aderiscono gli EduMusei della Toscana, vengono proposte tante attività, giochi, laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni con prenotazione obbligatoria e un massimo di 12 partecipanti. Ci sarà anche un evento speciale: venerdì 6 settembre alle 10 grazie alla collaborazione con Afbis - Associazione fiorentina di battaglie in scala, per celebrare l’anniversario della Liberazione di Calenzano verranno organizzati dei tavoli di rievocazione storica. Per iscriversi e prenotarsi, bisogna mandare una mail a [email protected]. Non solo bambini: domenica 8 settembre alle 16 ci sarà una visita guidata gratuita al percorso museale sezione Seconda Guerra e Liberazione.