Musei per i residenti metropolitani. Da Palazzo Vecchio a Medici Riccardi. Le domeniche gratuite per le visite Domenica speciale a Firenze: i residenti della Città Metropolitana potranno visitare gratuitamente i musei cittadini grazie a iniziative promosse dal Comune, Città Metropolitana e MUS.E. Numerose attività in programma per scoprire le meraviglie dei musei fiorentini.