Musei infestati dai mostri. Stibbert coi cavalieri oscuri . Fantasmi al Planetario

Dolcetto o scherzetto? Anche a Firenze e dintorni la festa di Halloween – che cade il 31 ottobre – è diventata un appuntamento imperdibile con tantissimi eventi per grandi e piccini.

Una serata tra ’oscure’ armature, armi e collezioni inquietanti la si può vivere al Museo Stibbert che domani apre le sue porte dalle 19 alle 22 per l’evento speciale ’Knights the Night’. I visitatori, grandi e piccoli, potranno scoprire liberamente le varie sale, allestite a tema, partecipare a un divertente gioco enigmistico e fare ’dolcetto o scherzetto’ con il personale del museo (prenotazione obbligatoria, info: [email protected] o 055486049). Altro luogo d’arte infestato dai fantasmi è il Museo archeologico Gonfienti di Campi: domani alle 17 un’insolita guida attenderà genitori e bambini, armati di torce, per un percorso da brivido, tra storie misteriose e angoli nascosti (prenotazione obbligatoria, info: [email protected] o 0558959701). Alle 18, invece, dal museo partirà una singolare caccia al tesoro di Dracula (info e prenotazioni: [email protected] o whatsapp 3463038170).

Fantasmi e mostri anche al museo Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze: al Planetario dalle 17,30 alle 18,30 ’Stelle e Mostri: la leggenda di Andromeda’ a cura di Simone Caporali, attività per bimbi dai 3 ai 6 anni. Dalle 18 alle 19,30, invece, ’I segreti delle piante tra botanica oscura e pozioni stregate’ a cura di Elisabetta Cicali e Giorgia Genoviva per i ragazzi dai 7 ai 12 anni. Inoltre il cielo del Planetario si popolerà di paurosi oggetti cosmici come pianeti terribili, spettri e streghe di gas e polveri, stelle inquietanti e asteroidi a forma di teschio (info e prenotazioni: 055.2343723).

Dolcetti, scherzetti e soprattutto divertimento a non finire anche al ’Game Over Escape Rooms’ di Firenze’: da domani al 2 novembre sarà possibile giocare nelle varie stanze a tema: Saw l’enigmista, Space Wars, il Tempio maledetto, la Fabbrica di cioccolato, Walking Dead (info e prenotazioni: 366.8759728).

Barbara Berti