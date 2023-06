Musei e parchi gratis per il 2 Giugno Ecco tutto quello che si può vedere

In occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano (nella foto), per la prima volta nella storia repubblicana. Un’occasione unica, che si va ad aggiungere a un’altra iniziativa, quella della "Domenica Metropolitana". Per cui sia domani sia il 4 giugno sarà possibile fare una full immersion nell’arte fiorentina. In entrambe le giornate saranno aperti il Museo archeologico nazionale (dalle 8.30 alle 14 con ultimo ingresso 13.15), il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi (8.15-13.50) e la Galleria dell’Accademia (dalle 8.15 alle 18.50). Via libera anche per le Ville medicee di Petraia (giardino e parco dalle 8.30 alle 18.30 con ultimo ingresso alle 17.30), il Giardino della Villa medicea di Castello (8.30-18.30 con ultimo ingresso alle 18) e il parco di Villa il Ventaglio (dalle 8.15 alle 19.30). Sia venerdì sia domenica, poi, porte aperte (gratuitamente) anche agli Uffizi (8.15 alle 18.30), a Palazzo Pitti (stesso orario) e al Giardino di Boboli (8.15 alle 19.10). Nelle due giornate di festa, si possono visitare pure il Museo Nazionale del Bargello (dalle 8.15 alle 18.50), il Museo delle Cappelle Medicee (venerdì: dalle 8:15 alle 22:50, domenica: dalle 8:15 alle 18:50) e il Museo di Palazzo Davanzati (dalle 13.15 alle 18.50).

Da ricordare, poi, che al Bargello – dove oltre ai tesori di Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Michelangelo, Bartolomeo Ammannati, Giambologna e Bernini – è possibile visitare la mostra Ghiberti, Verrocchio e Giambologna: "Ospiti illustri da Orsanmichele" che vede esposti il San Giovanni Battista di Lorenzo Ghiberti, l’Incredulità di san Tommaso di Andrea del Verrocchio e il San Luca del Giambologna, tre tra i massimi capolavori della statuaria bronzea rinascimentale, provenienti dal Museo di Orsanmichele. Saranno aperti solo il 2 giugno il Museo di San Marco (dalle 8.15 alle 13.50), Villa Corsini a Castello (ingresso con visita accompagnata ore 9-10-11-12-13 per gruppi di massimo 25 persone), il Cenacolo di Sant’Apollonia (ore 8.15-13.50) e il Chiostro dello Scalzo (dalle ore 8.15 alle 13.50). Tra le proposte del 4 giugno, invece, c’è Palazzo Medici Riccardi dove possibile ammirare la mostra dedicata a Luca Giordano, uno dei maestri del Barocco italiano. L’esposizione "Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze" permetterà al grande pubblico di apprezzare un interessante percorso centrato sull’attività fiorentina di Giordano. A Palazzo Vecchio, domenica 4 giugno, sarà ultimo giorno per visitare la mostra "Giacometti-Fontana. La ricerca dell’assoluto". Al Museo del Novecento, invece, è visitabile la mostra "Lucio Fontana. L’origine du monde". Presso lo stesso museo sono aperte le esposizioni temporanee "The Messages of Gravity" di Luca Pozzi e "Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence".