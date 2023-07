Musei di Fiesole, ecco gli eventi

I Musei di Fiesole propongono due originali iniziative a partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria. Sabato 15 luglio, alle ore 18, i ragazzi di "Museo? I don’t like!" vi aspettano per risolvere gli enigmi di una "escape room" nell’Area Archeologica. Inseguiti dall’ombra di una maledizione, i partecipanti, divisi in due squadre, dovranno ingegnarsi per fuggire e raggiungere la salvezza, superando prove dislocate tra la i monumenti. Prenotazione: [email protected] . Lunedì 17 luglio invece c’è la Notte dell’Archeologia, a tema "Mens sana in corpore sano: il benessere tra ieri e oggi", L’apertura straordinaria serale sarà preceduta da attività per bambini, performance teatrali, yoga all’aria aperta, momenti di poesia, conferenze e visite guidate a tema e l’osservazione delle stelle. Informazioni: 055-5961293; [email protected]

D.G.