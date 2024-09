Musei del Bargello show. Tour speciali nel weekend

Il tema del "Patrimonio in cammino" è al centro degli eventi promossi dai Musei del Bargello, in occasione delle giornate europee del patrimonio, promosse dal Ministero della Cultura. Il 28 settembre, alle 19.15, è in programma la conferenza dal titolo "Al crepuscolo dell’Impero: Il consolato tardoantico e le aristocrazie degli avori", che si terrà nella Sala del Verrocchio del Museo Nazionale del Bargello. I visitatori del museo - aperto dalle 8:15 alle 22 - potranno partecipare alla conferenza di Giovanni Alberto Cecconi, docente di Storia Romana dell’Università degli Studi di Firenze: il professore si incentrerà sulla carica del consolato nella tarda antichità. Sono poi previste visite tematiche e laboratori anche negli altri musei collegati ovvero Museo di Palazzo Davanzati, le Cappelle Medicee, il Museo di Orsanmichele e il Museo di Casa Martelli.

Sempre il 28 settembre, al Museo di Orsanmichele sono in calendario due visite guidate dal titolo "Da Orsanmichele a Santiago di Compostela: la figura di San Giacomo Maggiore tra arte e fede", alle 10:30 e alle 16. Nella stessa data al Museo di Palazzo Davanzati spazio al percorso guidato "Dalla Veste all’Abito: come vestirsi attraverso i secoli", che condurrà i visitatori in un viaggio nei cambiamenti della moda dal Medioevo fino all’Ottocento.

Porte aperte anche per il Museo di Casa Martelli, che anche il 28, come ogni sabato, sarà accessibile gratuitamente con visite guidate. Il giorno successivo le Cappelle Medicee inoltre accoglieranno i bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni per il laboratorio didattico "In viaggio con le pietre dure", un’avventura alla scoperta delle rare pietre semipreziose che decorano la Cappella dei Principi. In occasione delle giornate europee del patrimonio saranno messi in scena anche alcuni appuntamenti di "Teatro e musica per viaggiare nel tempo", il programma di eventi organizzato dai Musei del Bargello con il sostegno della direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura che fino a ottobre vedono la Compagnia delle seggiole e l’Orchestra da camera fiorentina esibirsi in una serie di pièce e concerti accessibili gratuitamente ai visitatori. Il 28 settembre alle ore 20, ad esempio, al Museo di Palazzo Davanzati il Quartetto Ixia presenterà "Viaggio intorno a Puccini".

Niccolò Gramigni