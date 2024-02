Musei civici, biblioteche e archivio. Oggi sciopero generale. Possibili disagi per gli utenti

Oggi lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali Al Cobas, Si Cobas, Fao, Lmo, Sgc, Slair Procobas e Soa. Garantita l’apertura dei musei civici con possibili disagi nella continuità del servizio per alcuni percorsi. I servizi saranno essere garantiti dalle 9 alle 14 per le biblioteche Palagio di Parte Guelfa, Thouar, Luzi, Pieraccioni Villa Bandini, BiblioteCaNova Isolotto, Buonarroti; per la biblioteca delle Oblate i servizi dovranno essere garantiti dalle ore 9 alle 16 mentre per la biblioteca del Galluzzo dalle ore 9 alle ore 11.

Il servizio pubblico dell’archivio storico in sala di consultazione sarà garantito nella fascia oraria 9–11,30, così come per i servizi Sdiaf. Nel caso di mancata adesione allo sciopero, i servizi funzioneranno regolarmente. Si consiglia di contattare la singola struttura per maggiori informazioni.