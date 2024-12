MusArt Festival. Il terzo artista è Allevi

Una grande notizia, una gioia per la musica. Al MusArt Festival del Parco mediceo di Pratolino il prossimo 19 luglio 2025 arriva Giovanni Allevi con l’Orchestra Sinfonica Italiana e uno dei suoi quattro appuntamenti estivi, che fanno parte del “4 Special Events - Summer MMXXV”.

Pratolino diventa quindi una delle location esclusive del tour che vuole celebrare sia la bellezza della musica, sia quello dell’arte che della natura. Quattro appuntamenti per presentare la première mondiale del “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, scritto durante la sua lotta contro il mieloma multiplo, un inno alla forza e alla rinascita.

La melodia nasce proprio dalla parola “mieloma“, trasformata in note secondo lo schema matematico utilizzato da Johan Sebastian Bach, per poi continuare il viaggio verso altre emozioni, in un’interiorità che è a tratti struggente, angosciosa, rarefatta, luminosa e commovente. Il risultato è una specie di diario in musica della malattia, della degenza in ospedale, nella sofferenza e nella speranza. Perché è lo stesso Allevi a raccontare di aver saputo sconfiggere il dolore comprendendo che si vince quando si impara a convivere e a empatizzare con gli altri.

Ma Allevi porterà sul palco, all’ombra del Gigante dell’Appennino, anche molto del suo repertorio, dalle composizioni più amate a nuove armonie.

Il compositore, già ospite del Festival di Luce! a Firenze lo scorso ottobre, è il terzo artista annunciato, dopo Diodato, a Pratolino il 18 luglio, e i Gatti Mézzi, che saranno sul palco il 24 dello stesso mese.

I biglietti per la data sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. I posti sono numerati. Disponibile anche la formula Gold Package che prevede un biglietto per il primo settore, un buffet e visite guidate al Parco Mediceo prima dello spettacolo. Per chi lo desidera c’è anche l’opportunità del “Meet&Greet“ con l’artista a fine concerto.