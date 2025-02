Muro in via Castellana. Partiti i lavori di consolidamento

Partono i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del muro di sostegno in pietra di via Castellana a Incisa. I segni di cedimento provocati dal passare del tempo e dal meteo, avevano fatto preoccupare i cittadini e l’amministrazione.

Il problema era stato anche al centro di un’assemblea pubblica con i rappresentanti della giunta. In biblioteca i cittadini avevano conosciuto il progetto dalle parole dell’assessore ai lavori pubblici Dario Picchioni e dai referenti del servizio opere pubbliche.

Ora il muro verrà definitamente sistemato: con un investimento da 110mila euro, sarà dapprima ripulita l’area circostante, poi realizzata una struttura di contenimento e sostegno del terreno (oltre che di drenaggio delle acque), consolidato il muto e poi ripristinata la pavimentazione stradale.

Il cantiere andrà avanti in tre fasi per non impattare eccessivamente sulla viabilità. Da domani e per 60 giorni ci sarà divieto di transito e sosta tra via Petrarca e i numeri civici 6/bis e 6/ter.

Poi si passerà alla fase successiva. Il cantiere avrà una durata complessiva di circa 3 mesi.

