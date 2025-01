Muore Dino Bini. Lutto dall’Anpi alla Misericordia

Mercatale ha dato l’ultimo saluto a Dino Bini, mancato all’età di 92 anni. Un’infanzia travagliata la sua, vide uccidere il suo babbo Gino di trentotto anni sull’aia della casa colonica a San Gaudenzio, poco distante da Campoli da un soldato tedesco nascosto nel bosco. Era una famiglia numerosa la sua, composta di diciotto persone, contadini con venti ettari di terra. Ma non ci fu solo l’episodio in cui morì il babbo, i Bini aiutarono anche i partigiani nascosti nei boschi intorno al podere, lui stesso all’età di dodici anni con Loreno Santucci portava loro il cibo raggiungendoli nei rifugi. La famiglia diede ospitalità anche a un ebreo, Giorgio Castelnuovo, fuggito da Firenze perché ricercato dalla polizia e appartenente al Partito d’Azione, fu nascosto in una casa colonica in località Travignole. Dino si è distinto come benefattore per la Misericordia di Mercatale, l’hanno ricordato sia don Nicola Materi sia il governatore Marcucci.