Muore a 101 anni Maria Luisa Masi. Storica farmacista di San Piero

E’ stata la chiesa delle Suore Francescane dell’Immacolata ad accogliere Maria Luisa Masi (a destra in una foto di qualche anno fa insieme alla sorella Norina e al nipote Massimo) per l’ultimo saluto. La farmacista storica di San Piero a Ponti se ne è andata all’età di 101 anni. Una vita passata sempre dietro il ‘bancone’ di via XXIII Martiri, dove c’è la farmacia, anche questa fra le più antiche del territorio. Era stata acquistata dal bisnonno nel 1836 e poi passata prima al nonno e dopo al babbo di Maria Luisa.

Quindi era stato il suo turno e della sorella, che hanno passato il testimone ai nipoti Massimo e Susanna. Nata in casa, a San Piero a Ponti, il 29 settembre 1924, si era leureata nel 1953: "Lei era la farmacia", racconta il nipote, Massimo Bindi, che si commuove quando la ricorda. Basti pensare che "le sue uniche vacanze erano a Lourdes e a Loreto, prima come dama ad assistere i disabili e poi come farmacista".

Carattere burbero, ma di grande cuore, seguiva la Regola francescana di cui era terziaria da sempre. Era conosciuta da tutti, soprattutto dalle tante generazioni di bambini, poi diventati adulti, a cui ha fatto le iniezioni o dai ragazzi che, quando passavano a Cresima, ricevevano in dono un libro sulla storia del paese. Un altro mondo.

Pier Francesco Nesti