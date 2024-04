Municipale. Ecco il concorso per un agente

Cercasi un nuovo agente di polizia locale, nell’area degli istruttori. Il Comune di Impruneta ha ufficialmente indetto un concorso per esami per un posto a tempo pieno e indeterminato. Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale del Reclutamento inPA entro il 26 aprile. Possono candidarsi i cittadini italiani con età tra i 18 e i 40 anni, diploma di maturità e con la patente di guida di categoria B. Saranno selezionati da una commissione apposita e dovranno sottoporsi a una prova scritta teorico-pratica, una prova orale con colloquio individuale e accertamento della conoscenza di base informatiche e di lingua inglese e una prova di resistenza fisica.