Multe, Firenze è terza in Italia: "Incassi a quota 61 milioni"

Firenze è nel podio dei Comuni italiani che nel 2024 hanno dichiarato più proventi dalle multe: i report di Facile.it, che ha analizzato i dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, evidenzia per il 2024 un dato record di 1,7 miliardi, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Con più di 204 milioni di euro, Milano guida la classifica 2024 dei comuni italiani che hanno dichiarato i maggiori proventi derivanti da multe e sanzioni stradali. Al secondo posto, con 145,8 milioni di euro si posiziona il comune di Roma, seguito da quello di Firenze (61,6 milioni); quarto, ad un soffio, Torino (poco meno di 61,2 milioni). È importante sottolineare che questi dati non riguardano solo i residenti ma pure i turisti. Il report analizza anche il dato della "multa pro capite": al primo posto della graduatoria 2024 si trova un’altra città toscana, Siena, con una multa pro capite pari a 171,5 euro. E Firenze? È al secondo posto con 170 euro, segue la città di Milano. Non mancano ovviamente le polemiche politiche: su tutti il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Marco Stella e il capogruppo Fi a Palazzo Vecchio Alberto Locchi parlano di "scandalo". "Firenze balza ancora una volta in vetta a una classifica, stavolta per il ricavato da multe per sanzioni al Codice della strada nel 2024 – hanno affermato Stella e Locchi -. Firenze risulta pienamente ‘in Champions’: è terza in Italia, davanti ha solo Milano e Roma. Crediamo, come ripetiamo da anni, che tartassare in questo modo i fiorentini sia uno scandalo. A maggior ragione per i tanti disagi che ogni giorno subiscono, per spostarsi in città". Secondo gli esponenti di Fi "serve un cambio di passo: l’amministrazione faccia un esame di coscienza: dirotti le forze della municipale a eliminare microcriminalità e degrado, e cessi questo accanimento contro chi, per necessità, usa il mezzo privato per spostarsi in città". Sulle multe Iv ha sempre dato battaglia: "Non si può fare cassa sulle multe dei cittadini – ha dichiarato il capogruppo Francesco Casini -. I dati pubblicati confermano quello che denunciamo da tempo: a Firenze le multe sono diventate una vera e propria tassa occulta, un salasso. Certo, la sicurezza stradale è fondamentale, ma non può diventare un pretesto per fare cassa sulla pelle dei cittadini. Chiediamo un cambio di rotta".

N.G.