Fanno enduro nei boschi con moto senza assicurazione. Multa di oltre 2mila euro e scatta pure la denuncia

Calenzano (Firenze), 30 maggio 2023 – Denuncia e multa salata per due motociclisti che facevano enduro. I carabinieri forestali li hanno denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per oltre 2.000 euro. È successo in località Crocicchio di Valibona, dove i Forestali hanno sottoposto a controllo i due. Questi erano sprovvisti di documenti di identità, ma hanno dichiarato le proprie generalità. Mentre i Cc Forestali eseguivano l'accertamento sulle banche dati, i due sono scappati in direzione di Prato.

Sono scattate le ricerche e dopo averli rintracciati, è emerso che un motoveicolo non era coperto da assicurazione e da successivi accertamenti in banca dati Aci è risultato che l'altra moto aveva una targa intestata a un altro motoveicolo di diversa proprietà. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Le due moto sono state poste in fermo amministrativo, inoltre sono state fatte sanzioni in applicazione del codice della strada per un totale di 2.235 euro.